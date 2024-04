Percy. Une bombe de la Seconde Guerre mondiale à neutraliser : des consignes pour les habitants

Une opération de déminage va avoir lieu mardi 16 avril à Percy, à côté de Villedieu-les-Poêles. L'intervention aura cours dans le secteur de la rue des Sports et le lotissement du Bocage, pour neutraliser une bombe de la Seconde Guerre mondiale. Les habitants du secteur et ceux qui travaillent dans un rayon de 400m autour de l'emplacement de la munition vont devoir quitter la zone entre 8h30 le matin et 15h30 l'après-midi. Les personnes évacuées pourront aller à la salle de fête pendant toute la durée des opérations.

Des déviations routières

Le temps de l'opération par le service de déminage, la circulation sera entièrement interdite à tous les véhicules comme aux personnes à pied. L'espace aérien est aussi prohibé. Des gendarmes surveilleront la zone et des déviations vont être installées.

En mesure préventive, la préfecture de la Manche conseille aux habitants concernés de fermer leurs volets mais de laisser ouverts les fenêtres et vasistas, en cas d'onde de choc. Il faut aussi couper l'eau et le gaz.