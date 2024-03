Percy. Une bombe de la Seconde Guerre mondiale découverte

Une bombe américaine datant de la Seconde Guerre mondiale, de 250kg et contenant 100kg d'explosifs, a été découverte sur la commune de Percy, annonce jeudi 14 mars la préfecture de la Manche.

Une évacuation aura-t-elle lieu ?

Le service de déminage s'est déplacé sur site pour expertiser la bombe et vérifier l'état des systèmes de mise à feu. La préfecture rassure : "Tant que celle-ci n'est pas manipulée, il n'y a pas de risque de déclenchement inopportun. La bombe a été mise en sécurité en profondeur pour limiter son accessibilité." Les services de la mairie, les démineurs et la préfecture vont désormais élaborer une stratégie pour désactiver cette bombe et procéder à son retrait en sécurité, et si possible avec le minimum de contraintes pour les habitants. Une évacuation des riverains, dont le rayon, les modalités, les dates et heures ne sont pas encore connus, est envisagée.

