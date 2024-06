Percy. Violent choc frontal entre deux voitures : trois blessés dont deux graves

Un violent choc frontal entre deux voitures s'est produit ce dimanche 30 juin vers 9h30 à Percy-en-Normandie lieu-dit la Cavée.

Dans le premier véhicule, un homme de 18 ans, piégé dans sa voiture, grièvement blessé, a été médicalisé sur place et évacué vers le CHU de Caen. Un autre homme de 19 ans a été plus légèrement blessé et évacué vers le centre hospitalier de Saint-Lô.

Dans la seconde voiture, une femme de 86 ans, elle aussi piégée dans l'habitacle. Grièvement blessée, médicalisée sur place, elle a été transportée vers le centre hospitalier de Saint-Lô.

15 sapeurs pompiers ont été engagés sur cet accident de la route.