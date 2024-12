Percy. Un ancien pompier grièvement blessé après avoir été renversé par un automobiliste qui a pris la fuite

Dimanche 22 décembre un peu avant midi, à Percy-en-Normandie, un coureur a été renversé par un automobiliste qui a pris la fuite sur la route départementale 48.

La victime, âgée de 74 ans et grièvement blessée, a été médicalisée sur place et évacuée vers le CHU de Caen par Dragon 50, l'hélicoptère de la Sécurité Civile. Le blessé est un ancien sapeur-pompier volontaire du centre de secours de la commune et membre de la réserve citoyenne départementale, indiquent les sapeurs-pompiers de la Manche.