Vierville-sur-Mer. Un plancher de barge de la seconde guerre mondiale découvert sur la plage d'Omaha Beach

Près de 80 ans après l'arrivée des soldats sur les plages normandes, il n'est pas rare de retrouver quelques vestiges. Depuis quelques semaines maintenant, c'est une pièce de 20m de long et 5m de large, faite de métal et de béton, qui attire les curieux sur la plage d'Omaha Beach.

D'après Valentin Guilaine, assistant responsable boutique du Musée d'Overlord et passionné par la Seconde Guerre mondiale : "On n'est pas sûrs à 100 %, mais on pense que c'est un sol provenant d'un LCM [Landing Craft Mechanized, ndlr]." Il s'agit d'une barque qui a servi à débarquer sur l'une des plages de nombreux véhicules pour rallier les terres normandes en 1944. "C'est une pièce qui est là depuis quelques années, qui vient et qui va, mais on l'a déjà aperçu en meilleur état."

Ce n'est donc pas la première fois que la Manche renvoie sur la plage des vestiges du Débarquement. Et avec les grandes marées, "on peut s'attendre à ce que des objets soient déposés sur la plage", explique Valentin Guilaine. Alors, pensez à ouvrir les yeux lors de vos prochaines balades.