Saint-Martin-de-Boscherville. Concert illuminé à l'abbaye Saint-Georges de Boscherville

A la tombée de la nuit, au cœur des jardins de l'abbaye, l'ensemble La Maison illuminée, dirigé par Oswald Sallaberger, se produit sur un répertoire inspiré par la musique impressionniste et les courants contemporains qui en découlent dans une ambiance magique. Des œuvres de Satie à Philip Glass, il propose un véritable voyage sensoriel grâce à ce concert enrichi par une création lumière de Jimmy Boury qui favorise l'immersion. Les images projetées et les ambiances lumineuses invitent à vivre une expérience synesthésique. Labellisé Normandie impressionniste, ce concert se décline sur plusieurs sites. Chaque expérience est différente en fonction du lieu et des saisons. Après un premier acte dans les ruines de l'abbaye de Jumièges puis un deuxième à l'église brasserie Saint-Nicaise, cette série de concerts s'achèvera à l'Orangerie du Jardin des plantes le 7 septembre.

Pratique. Samedi 29 juin à 22h. Abbaye Saint-Georges de Boscherville. 6€. lamaisonilluminee.com.