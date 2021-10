Concert : Get Well Soon au 106 à Rouen

Littéralement "prompt rétablissement" en anglais, Get Well Soon est un groupe allemand né en 2005 mené par l’auteur-compositeur, chanteur et multi-instrumentiste Konstantin Gropper. Dans un style folk-électro, laissant toutefois affleurer une nette influence classique, le groupe vient de sortir cette année son 3e album.

Inspiré par les mélodies d’Ennio Moricone et par le 7e art, Get Well Soon cultive un look et une esthétique volontairement rétro empruntant au grand écran sa culture et ses codes. Désormais reconnu sur la scène artistique européenne, le groupe offre un style unique fruit de huit ans d’expérience scénique. Une suave délicatesse, des historiettes légères , des ballades tristes et autres cris du coeur constituent la marque de fabrique de ce groupe à part qui soigne si bien les maux du coeur.

