Seine-Maritime. Un bâtiment agricole de 300m2 contenant 50 tonnes de paille s'est embrasé

Un incendie s'est déclaré vendredi 21 juin à Grandcourt, près de Blangy-sur-Bresle, en Seine-Maritime, vers 19h40. Il n'y a pas eu de victimes.

Un bâtiment agricole embrasé

Lorsque les soldats du feu sont intervenus, ils ont fait face à un "violent feu de bâtiment agricole" de 300m2. Il était totalement embrasé. Il contenait, notamment, 50 tonnes de paille et du matériel agricole. Les secours ont engagé des opérations de reconnaissance et ont procédé à l'extinction du feu à l'aide de deux lances canon. Ces derniers ont ensuite dispersé les matériaux brûlés avec un engin agricole. "L'intervention a été longue", ont indiqué les pompiers. Au total, l'opération a mobilisé 37 sapeurs-pompiers et 21 véhicules ont été utilisés.