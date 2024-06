Près de Caen. Enfermé dans une voiture au soleil avec son père endormi, le bébé de 18 mois mâchouille des cigarettes

Le 10 août 2023, un passant dans les rues d'Hérouville-Saint-Clair appelle la police à 18h30. Il vient de voir une voiture stationnée. A son bord, un homme endormi sur le siège du passager et, sur le siège conducteur, un bébé, rouge et en sueur, hurle.

Les forces de l'ordre interviennent immédiatement et trouvent une petite fille en pleurs avec deux cigarettes dans la bouche. L'homme se réveille et dit qu'il est le père. L'enfant est conduite au CHU. Les premières constatations montrent une hygiène déplorable. Elle est sale et en couche débordante.

Des traces de cocaïne

Des examens sont faits sur la petite, âgée de 18 mois. Des traces de cocaïne sont détectées dans ses urines et la commissure de ses lèvres est abîmée à cause du tabac mâchonné. Les policiers veulent interpeller le père de 43 ans, mais il est parti, pour revenir ensuite chercher sa fille avec une femme qu'il a présentée comme la mère. En fait, il s'agit d'une amie.

Les policiers vont chez la maman qui accourt au chevet de sa fille. Elle explique que le couple est séparé et pratique la garde alternée. Ce jour-là, la petite était chez son père. Le 10 décembre 2023, la justice a donné l'autorité parentale exclusive à la mère.

Prison avec sursis

Au tribunal judiciaire de Caen jeudi 20 juin, l'avocate de la partie civile explique que la petite victime a été enfermée en plein soleil pendant plus de deux heures et qu'elle n'a dû son salut qu'à l'intervention d'un passant. Elle a subi un grand traumatisme en se retrouvant toute seule au CHU. La procureure confirme que dans ce dossier, on a évité le pire grâce au passant, et précise que le père était alcoolisé.

Après délibéré, le prévenu déclaré coupable est condamné à 8 mois de prison avec sursis. Il devra verser 1 000€ à sa fille et 400€ à la maman pour préjudice moral, 830€ pour frais d'avocat et 127€ de frais de procédure.