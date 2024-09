Orne. La Perrière, un village millénaire à explorer au cœur du Perche

Découvrez La Perrière, petite cité de caractère nichée au cœur du Perche. Avec ses 230 habitants, ses petites ruelles et ses maisons en pierre, elle charme par son authenticité. Flânez parmi les ateliers d'artistes, les restaurants et les boutiques qui animent ce village dynamique.

A l'Eperon, admirez un panorama unique sur la campagne percheronne, la Sarthe et la forêt de Perseigne. Ne manquez pas le musée du Filet brodé et perlé, inauguré cette année. La Perrière possède un riche patrimoine : châteaux, églises, manoirs et fermes témoignent de son histoire millénaire. Le village est un trésor préservé à découvrir pour sa beauté et son authenticité intemporelles.

En partant du village, explorez les environs et découvrez le château de Monthimer, les sentiers enchanteurs de la forêt de Bellême ou encore le manoir de Soisay, accessible aux visiteurs pendant la saison estivale.

Pratique. Plus d'informations sur laperriere.net.