Caen. Des bassins du Stade nautique fermés pendant une semaine

Une partie des bassins du Stade nautique Eugène-Maës de Caen sera fermée pendant une semaine, du lundi 24 juin au dimanche 30 juin inclus. La cause ? Une vidange annuelle habituelle et le nettoyage des bassins. Les usagers ne pourront donc pas accéder aux trois bassins de la halle d'activités. Que les nageurs soient rassurés, les bassins de 25m et 50m seront ouverts.

En revanche, les habitués seront impactés à la mi-juillet. Dans le cadre de la préparation des Jeux olympiques, le Stade nautique accueillera la délégation du Canada du samedi 13 au lundi 22 juillet. Ainsi, le bassin couvert de 25m sera totalement fermé au public. Les horaires d'ouverture du bassin 50m extérieur seront bousculés. Vous pouvez les retrouver ici.