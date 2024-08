Caen. J'ai testé un cours d'aquagym au Stade nautique

Dans les cabines, je ne sais pas trop à quoi m'attendre. J'enfile mon maillot de bain et je me prépare psychologiquement à vivre ma première séance d'aquagym. Bonnet sur la tête et hop, je suis prête à sauter dans le grand bain. Enfin non, le petit, c'est mieux d'avoir pied. Nous sommes une vingtaine de participantes. Que des femmes. C'est parti pour une séance de 45 minutes sous les ordres de Jérémie Dutac, l'un des dix moniteurs du Stade nautique.

Pas chassés, frites et boxe sous l'eau

Place à l'échauffement. Dans l'eau, nous effectuons des pas chassés, à droite puis à gauche, des talons fesses, des mouvements de bras, de la course à reculons. Avec le courant, cela demande un peu d'énergie. Pour l'instant, tout va bien, je m'éclate. J'observe le groupe. Certaines semblent très habituées, si bien qu'elles ne regardent presque plus les mouvements du professeur qui, lui, est hors de l'eau. "Ce que j'aime bien ici, c'est qu'il corrige ce que l'on fait. On est accompagnées !", s'exclame ma voisine, qui vient tous les mardis à la piscine. Ici, il y a l'embarras du choix. Sept cours d'aquagym sont proposés chaque semaine. Je tente d'effectuer les mouvements au rythme de la musique des fameux Black Eyed Peas. C'est entraînant. Ce qui est sûr, c'est que je n'ai pas froid. "Vous commencez à prendre des couleurs !", sourit Jérémie Dutac au bout de vingt minutes de séance. Je ne vois pas le temps passer. Les muscles sont prêts, passons désormais au corps de séance. Le thème du jour : la boxe. Nous enfilons des palettes sur les mains à la façon de gants de boxe pour les agiter devant, à l'oblique puis sur le côté, et ce de plus en plus vite. Côté cardio tout va bien, mais je sens les bras travailler. Jérémie Dutac nous distribue deux frites chacune, que l'on tient dans chaque main. Le moniteur nous demande de basculer le bassin de droite à gauche, sans poser les pieds au fond du bassin. Et là, ça se complique. La lourdeur de mes jambes me fait couler jusqu'à ce que je comprenne qu'il faut serrer les abdos. Le temps d'adaptation est relativement rapide. "On travaille vraiment tous les muscles : les jambes, les bras et les abdos", me confie une habituée. Le cours est très dynamique. Pas une seule minute de pause. Le moniteur montre parfaitement chaque mouvement. "On recherche la justesse et non la vitesse", dit-il. L'un des avantages de l'aquagym est que chacune y trouve sa place. "C'est le bon compromis pour rester en forme ou reprendre le sport", confie Jérémie Dutac. On termine la séance par quelques étirements, pour un petit moment de détente. Cette fois, on peut dire que j'ai mouillé le maillot !