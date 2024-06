Cabourg. Retour sur le festival du film romantique édition 2024

Clap de fin au festival du film romantique qui s'est tenu, comme chaque année, à Cabourg. Une très belle sélection a enchanté le public venu nombreux, du mercredi 12 au dimanche 16 juin. La ville chère à Marcel Proust a vibré au rythme des films romantiques qui se sont succédé dans les salles obscures pour offrir un spectacle de qualité. Le Drakkar, cinéma de Dives, et Le Casino, cinéma d'Houlgate, accueillaient également les festivaliers afin d'offrir un plus grand nombre de spectacles.

Retour sur le déroulé

Plusieurs films ont été présentés dans des catégories différentes. Le jury pour les longs-métrages était présidé par Virginie Efira. Six lycéens de Basse-Normandie composaient le jury de la jeunesse. Samir Guesmi était, lui, président dans la catégorie des courts-métrages. Il était accompagné, entre autres, par Artus, qui a été très présent et disponible auprès de ses fans.

Dans les salles, les équipes ont présenté leur film et de nombreux échanges ont pu être réalisés avec le public. Des rencontres professionnelles ont été organisées avec des artistes venus présenter leurs projets et leurs dernières créations. De nombreuses animations étaient proposées dans la ville tout au long du festival. Danielle Gain, agente reconnue d'actrices et d'acteurs, a dédicacé son livre La môme cinéma.

Qui a gagné le prix principal ?

Jeudi, une soirée caritative a eu lieu comme chaque année, tous les bénéfices ont été reversés à l'association Caméléon, qui vient en aide aux enfants des Philippines qui subissent des violences sexuelles. Lors de la Grande Soirée de Clôture, les prix ont été proclamés. Le Jury du Grand Prix a récompensé My Favorite Cake, un film iranien. Cette consécration va permettre aux acteurs d'obtenir une juste reconnaissance de leur talent.

Outre les membres des jurys, on pouvait applaudir Dany Boon et sa compagne, Emmanuelle Béart, Antoine Duléry et bien d'autres. En fin de soirée, le film Le Comte de Monte-Cristo a enchanté les festivaliers dans les deux salles du Normandie à Cabourg. Il n'y avait plus un seul strapontin de disponible.