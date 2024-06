Législatives 2024. Lori Helloco est le candidat du Nouveau Front populaire pour la circonscription de Flers-Argentan

Après la déclaration de Chantal Jourdan pour la circonscription d'Alençon-Domfront, le Nouveau Front populaire connaît son deuxième candidat dans l'Orne. Il s'agit de Lori Helloco. Le trentenaire est membre du Parti socialiste, conseiller départemental et premier adjoint aux finances de la Ville de Flers. Il se présente pour la circonscription de Flers-Argentan avec son remplaçant Julian Ladame, conseiller municipal d'Argentan en charge de la jeunesse et de la citoyenneté.

"En décidant de me porter candidat, je m'inscris dans la dynamique portée par le Nouveau Front populaire avec mes convictions humanistes, progressistes, universalistes et laïques. Nous voulons porter ce projet de justice sociale tant attendu par nos concitoyens", écrit Lori Helloco dans un communiqué. "Proche de vous et ayant notre territoire chevillé au cœur depuis toujours, je souhaite être votre porte-parole efficace et rassembleur à l'Assemblée nationale", poursuit-il.

Il conclut : "Il fait sombre au pays des lumières. Ensemble, réveillons l'Orne et la France !"