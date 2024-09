Spectaculaire. Rendez-vous au bout du monde : l'époustouflant Nez de Jobourg

Hautes de plus de 100 mètres, les falaises de Jobourg sont le deuxième lieu le plus visité de la Manche après le Mont Saint-Michel. Chaque année, des milliers de touristes se déplacent pour assister au duel interminable entre les vagues et les rochers.

La nature à l'état sauvage

Ici, il n'y a pas de route goudronnée. Seuls la mer et le vent sculptent ce décor époustouflant. Les falaises tombent à pic dans la mer. Elles ont à leur pied des rochers pointus auxquels les bateaux imprudents venaient se fracasser. Le visiteur attentif découvrira l'entrée de plusieurs grottes abritées dans la paroi de ces remparts naturels. Creusées depuis des siècles par l'incessant va-et-vient des vagues, elles seraient, d'après les légendes, le repaire des contrebandiers. En longeant le chemin des douaniers, il n'est pas rare de croiser goélands et cormorans qui nichent habituellement dans les champs aux abords de la falaise. Ne soyez pas étonné lorsque vous croiserez des chèvres en liberté. Elles vivent ici à l'état sauvage. Bien plus agiles que les humains, elles sont d'une importance capitale pour l'entretien du site.

Un chemin de randonnée escarpé

Vagabondant entre ajoncs et bruyères, un chemin de randonnée longe la côte ciselée de Jobourg. Le GR 223 suit la côte normande de Honfleur au Mont Saint-Michel. En passant par La Hague, il mène les marcheurs tantôt au sommet des falaises, tantôt tout près des vagues. En raison des dénivelés, ce n'est pas l'étape la plus facile de l'itinéraire mais probablement la plus belle. Peu de gens ont le courage de s'aventurer en plein vent sur ces sentiers étroits au bord de la falaise. Pourtant, en s'éloignant de la foule, les plus intrépides accèdent à des lieux inconnus aux airs de bout du monde.