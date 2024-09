Idée de visite. Les extraordinaires légendes du château de Pirou

Bâti il y a plus de neuf siècles, le château fort de Pirou a été restauré au XXe siècle. Aujourd'hui, il ouvre ses portes au public qui peut ainsi découvrir l'histoire de la Normandie médiévale. Vikings et chevaliers se sont succédé entre ces murs, laissant des légendes extraordinaires pour seules traces. Selon l'une d'elles, lors du siège du château, les habitants auraient fui la forteresse, transformés en oies. Pour retrouver leur forme humaine, ils devaient prononcer les paroles dans un grimoire resté au château et brûlé par les assaillants. Depuis ce temps, un troupeau d'oies revient tous les printemps pour essayer de retrouver le fameux livre.

Pendant l'été, les visiteurs sont plongés dans l'histoire de la forteresse avec les visites libres et guidées. Les équipes du château proposent aussi les mardis et vendredis des vacances "A l'assaut du château fort !", une animation spécialement adaptée aux enfants. Pensez à réserver !

Pratique. Infos sur chateau-pirou.fr ou au 06 84 98 41 25.