Le Havre. Opération "port mort" contre la réforme des retraites

Un mouvement de grève est en cours, vendredi 7 juin, au Havre, sur la zone portuaire. A l'appel de la Fédération Nationale Ports et Docks CGT, les dockers et agents portuaires ont cessé le travail à partir de 6 heures du matin, pour 24 heures. Ils réclament des aménagements de la réforme des retraites pour ces métiers pénibles, qui amènent notamment à travailler en horaires décalés, par tous les temps, en hauteur, avec la manipulation de charges lourdes et l'exposition à l'amiante.

Terminaux inaccessibles

Aux premières heures de la matinée, un feu a été allumé près du terminal croisière, symbolisant la colère des grévistes. Les agents portuaires ont bloqué le rond-point du siège d'Haropa, situé près du bassin de la Barre, à l'entrée du quartier Saint-François. Les terminaux sont par ailleurs inaccessibles, notamment Port 2000, où transitent les porte-conteneurs.

Le rond-point d'Haropa est bloqué.

En raison de ce mouvement social sur le port, à proximité de l'autoroute A29, Bison Futé conseille par ailleurs cet après-midi d'emprunter un itinéraire de déviation. Depuis l'A29 en provenance d'Amiens, les usagers voulant accéder au port du Havre sont invités à prendre la sortie n° 5 de la zone industrielle du Havre.

Cette action "port mort" s'inscrit dans le cadre d'un mouvement national.