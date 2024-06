Le Havre. Pourquoi une opération "port mort" est-elle prévue vendredi 7 juin ?

Une opération "port mort" se prépare, vendredi 7 juin, au Havre. La Fédération nationale des ports et docks CGT appelle en effet à 24 heures de grève contre la réforme des retraites. Les ouvriers dockers et travailleurs portuaires attendent toujours des aménagements pour leurs professions, comme l'avait promis Emmanuel Macron lors de sa venue sur le port du Havre, pendant la dernière campagne présidentielle.

Des débrayages et grèves de 24 heures

Après un premier mouvement de grève en février et plusieurs réunions infructueuses avec le ministère des transports jusqu'en avril dernier, le syndicat, qui dénonce "le manque de respect du gouvernement sur ses engagements", entame un nouveau bras de fer.

Lors d'une assemblée générale, le mercredi 29 mai, les dockers ont ainsi décidé de ne plus assurer les shifts exceptionnels et les heures supplémentaires et ont programmé des débrayages de quatre heures, sur dix journées différentes, étalées du mardi 4 juin au vendredi 28 juin. Quatre grèves de 24 heures sont par ailleurs programmées les 7, 13, 21 et 25 juin.

Chez les travailleurs portuaires, les shifts exceptionnels et les heures supplémentaires sont également supprimés cette semaine avec, là aussi, des débrayages de deux à quatre heures. Vendredi 7 juin s'annonce comme une journée "port mort", avec sans doute des fumées noires qui s'élèveront dans le ciel havrais.

En février dernier, Johann Fortier, secrétaire général des dockers du Havre, rappelait que l'espérance de vie de la profession est "inférieure de huit ans à la moyenne nationale" en raison de la pénibilité du métier (horaires décalés, port de charges lourdes, etc.).