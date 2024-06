Podcast. Dernier épisode des "Semeurs de graines", au cœur du quotidien d'un producteur bio dans la Manche

Le dernier d'une série de cinq épisodes. Après "Un père et son fils construisent une mini-centrale hydroélectrique" dans le Calvados, "300 initiatives pour le climat : Malaunay, les secrets d'une réussite" en Seine-Maritime, "L'étonnante maison de Bernard Giraudeau" dans l'Eure et "Les trois frères aux mains vertes : plongez dans leur quotidien" dans l'Orne, c'est dans la Manche que se déroule ce dernier épisode du podcast "Ecologie : les semeurs de graines".

Le quotidien d'un agriculteur engagé et biologique

Antoine Desvages est un agriculteur passionné. Il a fondé le collectif de producteurs engagés dans le biologique "Bio Quibois", à Quibou, un village de la Manche. Il partage avec nous ses convictions profondes, son quotidien au service de la planète, ainsi que les défis auxquels il doit faire face.

Semeurs de graines, le concept

"La Terre va mal !", entend-on, ou encore, "Il est trop tard pour sauver la planète". Aujourd'hui, les discours alarmistes sont partout : à la télévision, dans les journaux, à la machine à café… Dans cette ambiance morose, Tendance Ouest a décidé d'aller à contre-courant, en se concentrant sur les "semeurs de graines", ces hommes et ces femmes qui se retroussent les manches pour préserver la planète.

Le résultat, c'est un podcast : "Ecologie : les semeurs de graines". Alix Cagnard s'est rendue aux quatre coins de la Normandie pour donner la parole à ces aventuriers de l'environnement et mettre en lumière leurs initiatives.

Où écouter ce podcast ?

"Le quotidien d'un agriculteur engagé et biologique" est à retrouver, vendredi 7 juin, sur Podcasts by Tendance Ouest et sur toutes les plateformes de streaming. Chaque mois, un nouvel épisode a été diffusé. Bonne écoute !

