Alençon. "Mes tips santé", quand la Sécu va à la rencontre des jeunes dans la rue

Mercredi 5 juin, la caravane "Mes tips santé" de la Caisse primaire d'Assurance maladie (CPAM) s'est posée sur la place la Magdeleine, en plein centre-ville d'Alençon.

Il s'agit de la toute première étape de ce dispositif national à travers lequel la Sécu va à la rencontre des jeunes âgés de 16 à 25 ans. "Il s'agit de façon ludique de les sensibiliser à l'accès à leurs droits, aux démarches, mais aussi à la prévention-santé", explique Emilie Mulot, responsable du service "soins-santé-prévention" à la CPAM de l'Orne.

Ecoutez ici Emilie Mulot: Impossible de lire le son.

Couleurs flashy, jeux, rires, bonne ambiance… Tout a été mis en œuvre pour que l'information circule et que les jeunes en apprennent davantage sur la protection santé.

Deux "road-shows" de la CPAM sillonnent actuellement la France. Un dispositif "XL" pour les grandes agglomérations et le dispositif "XS", plus léger, pour les territoires plus ruraux comme Alençon. Celui-ci prendra ensuite la direction de la Bretagne.