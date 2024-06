Alençon. Elisabeth Borne en campagne pour les élections européennes : la préfecture de l'Orne interdit une manifestation

Alors que l'ex-Première ministre Elisabeth Borne est attendue à Alençon mardi 4 juin au soir pour participer à une réunion publique de la majorité présidentielle dans le cadre de la campagne pour les élections européennes, la manifestation appelée via les réseaux sociaux à 18h au même moment et sur le même lieu a été interdite par le préfet de l'Orne. Selon la préfecture, "cette manifestation non déclarée en préfecture crée un risque grave de trouble à l'ordre public, qu'il s'agisse de violences contre les personnes ou d'empêchement d'une réunion démocratique".

La préfecture rappelle que la participation à une manifestation interdite est punissable d'une contravention de 750€.