Place du commerce. Des petits nouveaux à Rouen et ses alentours

Des nouveautés sont à découvrir cette semaine à Rouen et alentour. La mercerie Colibri Tissus s'est récemment installée à Boos, la librairie Les Mots éphémères à Rouen et La boutique du coiffeur à Barentin.

Tissus, livres et produits capillaires

La mercerie Colibri Tissus a décidé de s'installer à Boos, au 192 rue de Rouen. On y retrouve des pelotes de laine et des accessoires de mercerie comme des boutons, des fils et des aiguilles. Elle est ouverte de 9h30 à 12h et de 14h à 18h tous les jours, sauf le mercredi et le dimanche. A Rouen, la boutique Les Mots éphémères a ouvert au Hangar 105, situé sur les quais rive gauche. On y retrouve des livres dans les rayons, des spectacles, de quoi se désaltérer et se nourrir avec des pâtisseries, des fromages et de la charcuterie notamment. A Barentin, les amateurs de produits capillaires vont être servis car La Boutique du coiffeur s'est implantée au sein de la galerie marchande Carrefour. Ouverture, agrandissement, déménagement dans la métropole de Rouen. Informez la rédaction à l'adresse redactionrouen@tendanceouest.com.