Tendance Live Granville. Julien Granel, l'ovni

Ce jeune artiste français est en pleine ascension (demandez à vos enfants !). Julien Granel s'est fait remarquer pour sa voix unique et ses textes profonds. Avec son look détonnant, le chanteur navigue entre pop, électro et chanson française. Ses titres Plus fort, Feel good ou Vers le soleil, servis par des clips colorés et festifs, cumulent des millions de vues sur le web. Déjà passé par la scène d'un Tendance Live, à Alençon, où il avait enflammé le public en janvier dernier, Julien Granel a été nommé dans la catégorie "Révélation scène" aux dernières Victoires de la musique. Il est l'artiste le plus programmé dans les festivals cet été.