Rouen : la culture artistique des enfants

Rendez-vous au Lycée Camille Saint-Saëns de Rouen, à 10h30. Cette conférence vient comme un préambule à l'exposition organisée au Musée national de l'Education "l'Art et l'enfant." On y découvre les moyens utilisés pour former la sensibilité ainsi que la culture artistique des enfants.

Pratique. Conférence, samedi 6 octobre, 10h30, lycée Camille Saint-Saëns, Rouen. Exposition à partir du 18 octobre, Musée national de l'Education, 185 rue Eau de Robec, Rouen.