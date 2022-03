Les week-ends “Rouen Versants”

Cette année, l’Office de tourisme Rouen Vallée de Seine a innové en proposant ses week-ends “RouenVersants”. Leur objectif : faire découvrir le talent d’artistes locaux. L’animation se déroule dans la cour intérieure de l’office de tourisme, en face de la cathédrale. Le grand public part à la rencontre de ces acteurs culturels locaux, de tous les genres et styles.

Les 21 et 22 juillet prochain, c’est le graffeur “Ecloz” qui exposera une partie de ses oeuvres et peindra à la bombe. Les 4 et 5 août, place au théatre avec Nicolas Ragu. Le comédien se mettra dans la peau d’un touriste anglais découvrant Rouen au XIXe siècle. Les 18 et 19 août concluront enfin ces rencontres avec l’exposition des oeuvres de Roger Bailleul. Le peintre de Mont-Saint-Aignan présentera son univers sur différents supports de travail: huiles sur toiles, encre de chine...

Pratique. RouenVersants, les samedis et dimanches de 10 à 12h et de 14 à 18h. Entrée libre.