Rouen. Ivre et sans permis, il conduit pour remplacer son ami encore plus alcoolisé que lui

Faits Divers. Mardi 28 mai, la police a arrêté un conducteur à Rouen qui ne roulait pas droit. Et pour cause, l'homme était ivre et n'avait pas le permis de conduire. Il a expliqué qu'il avait pris le volant, son passager étant plus alcoolisé que lui.