The Voice. Découvrez les chanteurs invités de la finale de samedi

Samedi 25 mai, cinq candidats s'affronteront pour la finale de l'émission The Voice. Parmi eux, les meilleurs de chacune des quatre équipes des membres du jury : Gabriel Lobao de l'équipe Mika, Baptiste Sartoria de l'équipe Vianney, Alphonse de l'équipe Zazie et Adnaé de l'équipe Bigflo & Oli. Mais depuis la demi-finale, qui était enregistrée, il y a eu du changement pour l'équipe Bigflo & Oli ! Adnaé a annoncé être enceinte, et son état ne lui permet pas de faire un voyage en avion entre le Mozambique et la France. Elle cède donc sa place à Iris.

Qui est le cinquième finaliste ?

Cela ne fait pas le total des cinq candidats, c'est donc Shanys qui s'ajoute, la protégée de Camille Lellouche, qui faisait un concours parallèle.

Les cinq candidats verront de nombreux invités chanter sur le plateau : la Suédoise Loreen et le Suisse Nemo, qui ont remporté l'Eurovision. Il y aura aussi Soprano, Lara Fabian et Marc Lavoine, qui ont coaché The Voice. Vous pourrez aussi voir Santa et Aurélien Vivos, le vainqueur de la saison 12 de l'émission.

Rendez-vous samedi 25 mai 2024 sur TF1 à partir de 21h10 pour savoir qui gagnera The Voice !