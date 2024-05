Orne. L'Europe aide des jeunes à se former

Douze jeunes de l'Orne, sans emploi, peu mobiles, âgés d'entre 16 et 25 ans, et suivis par la Mission locale d'Alençon, viennent de vivre un séjour en Espagne.

Depuis un mois, ils vivent cette expérience professionnelle, culturelle et linguistique hors du commun dans l'hôtellerie, la restauration, le commerce ou le tourisme, grâce au programme européen "Erasmus +".

Alors que les élections européennes sont dans un peu plus de quinze jours, c'est là une illustration concrète d'une action de l'Europe dans le quotidien de jeunes Normands. Comme Gabriel Ogar, âgé de 18 ans, qui a travaillé en cuisine, près de Valence. "J'ai eu de la chance, il restait une place et j'ai pu partir. Ici, quand tu arrives, c'est comme si tu étais un pro de la cuisine, mais moi je ne faisais que découvrir", explique-t-il. "Mais les gens ici ont été sympas et ça s'est très bien passé. Ça m'a permis de découvrir ce métier, mais aussi d'apprendre l'autonomie. On était logé dans un centre avec des footballeurs."

Mais tout a une fin : Gabriel Ogar et les autres jeunes de l'Orne quittent le soleil du sud de l'Espagne, et rentrent ce mercredi 22 mai en Normandie.