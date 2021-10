Le dealer du lycée Napoléon de l'Aigle en prison

Kenny Lachambre, 19 ans, venait de sortir de prison. Il y a tout juste 1 an, c'est lui qui vendait du cannabis aux adolescents du lycée Napoléon à L'Aigle selon un schéma bien rodé : prise de contact devant la grille de l'établissement, et deal sur l'espace vert entre le lycée et le collège.

De nombreux lycéens ont été entendus et ont témoigné. Kenny Lachambre, en état de récidive, a été condamné hier par le tribunal correctionnel d'Alençon à 4 ans de prison, dont 2 ans avec sursis.

Il a été incarcéré à sa sortie du tribunal.