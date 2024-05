Villers-sur-Mer. Les Lego à l'honneur dans une exposition inédite

Samedi 18 et dimanche 19 mai, les nostalgiques ont rendez-vous à Villers-sur-Mer. Le Space, agence événementielle de la commune, et Normand'Bricks, l'association officielle normande de Lego, organisent une exposition de Lego au centre culturel du Villare.

C'est l'occasion de redécouvrir - en grand - les briques colorées d'une des marques les plus importantes du marché du jouet, mais aussi de profiter d'une journée entre amis ou en famille.

Des dioramas Disney et Harry Potter

De grandes structures Lego seront à découvrir, depuis des dioramas mettant en scène les héros et décors emblématiques de Disney et Harry Potter jusqu'à la gamme City, dédiée à la ville. L'exposition ravira aussi bien les fans de Lego et des deux licences mentionnées que les simples curieux, qui pourront admirer les détails des œuvres exposées. Un plaisir et un émerveillement pour les yeux !

Pour les enfants et les adultes

Les enfants sont bien évidemment les bienvenus dans l'exposition. Des ateliers Lego les attendent, notamment des Duplo pour les plus jeunes. C'est l'occasion de construire et de laisser parler sa créativité, s'inspirant - ou non - des structures exposées.

Fondée en 1949, la marque Lego réunit enfants et adultes, ces derniers ayant également empilé les briques dans leur enfance. L'événement rassemblera donc les générations, notamment à travers une fresque collaborative en Lego, représentant le dinosaure de Villers-sur-Mer, emblème de la ville. Vous êtes tous invités à mettre la main à la pâte !

Repartez avec des Lego

Avis aux passionnés, c'est aussi l'occasion de compléter votre collection avec de nouvelles pièces. En effet, une boutique Lego sera ouverte spécialement pour l'occasion.

Une tombola sera également organisée pour remporter une superbe boîte remplie de briques colorées.

Pratique. Tarif : 2€, billetterie sur place. Plus d'infos sur space-villers.fr ou au 02 31 87 78 82.