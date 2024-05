Cyclisme. Plus de 800 coureurs attendus au départ de L'Ornaise

L'Ornaise est une épreuve cycliste de masse sur voie publique, incontournable en Normandie, organisée par la Fédération française de cyclisme. Elle se déroule ce dimanche 5 mai au départ d'Argentan à 8h30 pour rejoindre la forêt d'Ecouves, la voie verte reliant Alençon à la ville de Bagnoles-de-l'Orne en traversant la forêt des Andaines puis la Suisse normande avant un retour vers Argentan. Cette boucle de 154 kilomètres au total attend plus de 800 coureurs.

Et puis, pour répondre aux envies de tout le monde, deux autres parcours sont mis en place : la Cycl'Orne et la balad'Orne. La Cycl'Orne est une cyclo-randonnée à allure libre sur un parcours de 102km au travers de magnifiques paysages normands. Deux départs sont proposés, à 9h15 et 10h. La balad'Orne est une sortie familiale de 35km à partir de 10h15.

Gérard Helbert, le président du comité d'organisation de L'Ornaise, nous détaille le programme de cette journée :