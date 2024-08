Place du commerce. Déménagement, réouverture ou nouvelle installation, ça bouge au Havre

Comme tous les mois, la rédaction vous propose sa sélection de commerces récemment installés au Havre. En mai, direction la cité Océane, mais aussi Lillebonne.

Centre Coty, des nouveautés : le centre commercial diversifie ses enseignes. Boulangerie, salle d'arcade et autres s'installent à Coty

Depuis six mois, le centre commercial Coty du Havre se modernise avec un changement considérable d'enseignes. Après l'installation d'une salle de sport Basic-Fit début août, de la boutique de chaussures Eram fin octobre et du stand Home Donuts le 26 janvier, le centre Coty n'a pas fini d'innover. La boulangerie Maison Yvonne, d'origine rouennaise, a trouvé sa place à Coty depuis le 29 mars. Leurs choux à la crème connaissent un véritable succès auprès de la clientèle. "Ils sont délicieux, c'est une tuerie !", sourit le directeur Benoît Héron. Fin avril, la galerie marchande a accueilli son premier commerce dédié aux accessoires de téléphonie grâce à son enseigne espagnole La Casa de las Carcasas.

Benoît Héron, le directeur du centre Coty, modernise l'espace commercial avec de nouvelles enseignes.

L'implantation de plusieurs autres commerces est annoncée pour l'automne prochain, avec notamment une salle d'arcade Family's Games, offrant l'accès à des jeux modernes et à des expériences de réalité virtuelle. Cet espace prendra place dans les anciens locaux de Maisons du monde, fermé l'été dernier.

L'ambition de l'espace Coty est de "créer un lieu de vie, d'échanges et de rencontres", souligne Benoît Héron, en apportant de nouvelles activités en plus des commerces, telles que la salle de sport ou la salle d'arcade. En œuvrant activement à la mise en place d'une plus grande diversité de commerces, le centre Coty poursuit sa mue.

Aub'art, bar et art : le bar Aub'art vient de s'installer rue Victor-Hugo au Havre. Vins, fromages et plats franco-italiens y sont servis

Aub'art est un nouveau bar axé sur l'art au Havre. - Lili Langlois

Aub'art, ouvert depuis trois mois, est un bar-restaurant agrémenté d'art et de photographies. "C'est un lieu où je veux que les gens se sentent bien", confie la gérante Aubane Gadenne, ancienne étudiante en art. Le bar est animé chaque samedi par des concerts, événements artistiques ou stand-up. Les planches à partager y sont bien appréciées, avec charcuterie, légumes marinés et produits de la mer. La restauration, uniquement le midi, propose des plats aux saveurs d'origine franco-italienne.

Mary Cycles, la mobilité douce : déjà présent à Deauville et Saint-Quentin, Mary Cycles s'installe au Havre. Onze marques de vélos et un large choix d'accessoires sont proposés

L'équipe de Mary Cycles vous accueille désormais au Havre.

Le groupe Mary est présent en Normandie et dans les Hauts-de-France depuis 28 ans. L'enseigne est surtout connue pour son réseau de vente de voitures.

Depuis 2020, le groupe a élargi son offre de mobilité en se lançant dans le vélo. Mary Cycles vient de s'installer boulevard de Graville au Havre, sur une surface de 350m2. "Le magasin est superbe, se félicite Victor Mary, directeur marketing. Il répond à la fois aux besoins des particuliers, des entreprises et des passionnés de la petite couronne."

Le tabac-presse Notre-Dame, rouvre ses portes : le commerce a rouvert ses portes le 19 mars, après un an de fermeture. Le jeune repreneur veut développer son activité avec les souvenirs et les colis.

Paul Vivier a repris le tabac-presse Notre-Dame au Havre, fermé depuis un an.

Paul Vivier n'a que 21 ans. Il vient de reprendre le tabac-presse Notre-Dame, rue de Paris au Havre. Il appartenait à son père et était fermé depuis un an. "C'est pour lui rendre hommage, lui qui est décédé en juin dernier." Il a abandonné son master à l'EM Normandie pour se lancer dans l'aventure du commerce.

En plus du tabac, de la presse et des jeux de hasard, le jeune homme veut développer son activité. Il a des projets plein la tête. "Le quartier est dynamique. Je vais proposer des souvenirs, faire du colis et développer le maximum de produits."

La Julio Caverne, l'univers du jeu : deux frères partagent leur passion du jeu au sein de leur boutique. L'enseigne est située rue Victor-Hugo à Lillebonne, près du théâtre romain.

Quentin et Richard Barthelemy vous accueillent au sein de leur boutique La Julio Caverne, à Lillebonne.

Quentin et Richard Barthelemy viennent de réaliser leur rêve, faire de leur passion du jeu leur gagne-pain. Leur boutique propose différents jeux de société, Warhammer et jeux de cartes comme les Pokémon. Les frères organisent également des ateliers de peinture de figurines ou d'impression 3D. La boutique s'anime aussi grâce à des soirées ou après-midi jeux.

La Julio Caverne, c'est aussi une chaîne YouTube (plus de 1 100 abonnés), sur l'univers du jeu avec tutos, récits de parties et jeux du mois.