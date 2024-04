Mirville. Le replay de notre émission spéciale à J-100 des JO de Paris

Mercredi 17 avril, Tendance Ouest a posé ses micros au château de Mirville pour une émission spéciale à J-100 des Jeux Olympiques de Paris 2024. La rédaction a choisi ce lieu chargé d'histoire puisque c'est là-bas qu'a grandi Pierre de Coubertin, fondateur des Jeux modernes. Voici en replay l'intégralité de l'émission.

Notre journaliste Léa Quinio, au sein du bureau de Pierre de Coubertin, où il a imaginé les Jeux modernes.

Un lieu emblématique

Nous avons été accueillis par Jacques de Navacelle, arrière-petit-neveu de Pierre de Coubertin, propriétaire du château depuis une quinzaine d'années.

Jacques de Navacelle, aux côtés de la sculpture de Pierre de Coubertin.

L'interview de Jacques de Navacelle Impossible de lire le son.

Anciens sportifs, porteurs de flamme, acteurs du monde du sport : six invités se sont succédé à notre micro. Notre deuxième invité a vécu les Jeux Olympiques. Christelle Mol, âgée de 52 ans, a participé aux JO de Barcelone en 1992, et 32 ans plus tard, elle a été désignée comme capitaine du relais de la flamme au Havre, le 5 juillet prochain.

Christelle Mol a vécu les Jeux Olympiques de Barcelone en 1992.

L'interview de Christelle Mol Impossible de lire le son.

Tendance Ouest a ensuite passé le relais à Nathan Le Normand. Ce jeune âgé de 18 ans, originaire de Bernay dans l'Eure, va porter la flamme à bord du Belem, l'un des plus grands bateaux du monde.

Nathan Le Normand, 18 ans, va porter la flamme à bord du Belem jusqu'à Marseille.

Ecoutez Nathan Le Normand Impossible de lire le son.

Tendance Ouest a aussi donné la parole à Johann Petit, chargé de développement au Comité régional olympique et sportif (CROS), en charge du volet citoyenneté et éducation. Quelles actions ont pu être mises en place auprès des scolaires ? Il a répondu à nos questions.

Johann Petit, chargé de développement au CROS, en charge du volet citoyenneté et éducation.

Johann Petit répond aux questions de Léa Quinio Impossible de lire le son.

Tous les départements normands vont être traversés par la flamme olympique, à l'exception de l'Orne. En Normandie, 22 délégations vont venir se préparer pour les JO. Comment animer les territoires "parents pauvres" de ces JO ? Eléments de réponse avec Sylvain Remy, chef du Service départemental à la jeunesse, à l'engagement et aux sports (SDJES) en Seine-Maritime.

Sylvain Remy, inspecteur de la jeunesse et des sports en Seine-Maritime.

Ecoutez Sylvain Remy Impossible de lire le son.

Enfin, comme dernier invité, Tendance Ouest a accueilli André Voiriot. Ancien président de la Ligue d'athlétisme de Normandie et habitué des compétitions en tant que starter juge arbitre, il va assister à la passation de la flamme au stade panathénaïque d'Athènes le 26 avril prochain.

André Voiriot, ancien président de la Ligue de Normandie d'athlétisme, va assister à la passation de la flamme en Grèce.

L'interview d'André Voiriot Impossible de lire le son.

Une nouvelle émission spéciale est prévue dans le cadre de ces Jeux Olympiques, jeudi 30 mai 2024, date d'arrivée de la flamme dans la région, dans le Calvados.