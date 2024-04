Tendance Live 2024 à Granville. Le plus grand concert gratuit de Normandie fait son retour

Depuis 2014, la scène de la première radio régionale de Normandie à Granville a vibré avec de nombreux artistes de renom tels que Vianney, Natacha St Pier, Claudio Capéo, Nolwenn Leroy, Skip the Use, Axelle Red, Renan Luce, Izïa, Magic System, Adé…

Cette année, réservez votre soirée du vendredi 14 juin 2024 pour assister au Tendance Live à Granville. Rendez-vous comme d'habitude près de la plage du Hérel, place de la Fontaine Bedeau. Une dizaine d'artistes talentueux se produiront sur scène et seront dévoilés bientôt sur l'antenne de Tendance Ouest et sur tendanceouest.com.

L'esprit festif et familial sera une fois de plus au rendez-vous lors de cet événement majeur et populaire en Normandie. Le Tendance Live est un événement gratuit, alors n'hésitez pas à venir nombreux avec vos proches, vos amis, vos collègues, pour partager un show unique et convivial.

Toute l'équipe de Tendance Ouest a hâte de vous retrouver pour cette soirée inoubliable.

A vos agendas, réservez votre vendredi 14 juin 2024 et à bientôt pour découvrir la programmation 2024 du Tendance Live.