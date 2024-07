Argentan. Pour la deuxième année consécutive, il arbitre à Roland-Garros

"J'ai commencé en tapant la balle contre un mur", lance Sébastien Thorré. L'Ornais baigne dans le tennis depuis qu'il a 6 ans. Joueur, puis entraîneur auprès des jeunes du club d'Argentan, il est désormais arbitre depuis 2022, en plus de son travail de négociant automobile. Le déclic : la finale du tournoi de Flers, il y a 8 ans. "J'étais plus en admiration sur la prestation de l'arbitre que des joueurs", se souvient-il. "Ça m'a séduit et j'ai voulu découvrir le monde de l'arbitrage."

Roland-Garros : "magique"

Après avoir passé différentes formations et examens, il a arbitré son premier match au Neubourg, dans l'Eure, en septembre 2022. "Je n'y connaissais pour ainsi dire pas grand-chose, notamment sur le mouvement que l'on doit avoir en tant que juge de ligne. On m'a briefé 10 minutes avant le tournoi. J'ai fait de mon mieux pour ne pas être trop ridicule sur le court et puis ça s'est globalement bien passé."

Sébastien Thorré raconte les étapes jusqu'à Roland-Garros Impossible de lire le son.

Finalement, huit mois et une dizaine de tournois plus tard, il officie sur les courts de Roland-Garros. "Un seul mot : magique. Arbitrer sur les lignes de Roland, ça n'a pas d'égale mesure", sourit-il. "Après, c'est très exigeant. Dans le haut niveau, il n'y a pas de place pour le à peu près." Sébastien Thorré apprenait sa sélection pour le Grand Chelem, quelques mois plus tôt, un soir de février. "J'ai fait une nuit blanche. C'est beaucoup d'émotions forcément, parce que beaucoup de sacrifices familiaux, personnels, professionnels", dit-il la gorge serrée.

"L'envie de transmettre"

L'arbitrage lui prend, en effet, une partie importante de son temps. "J'ai eu la chance d'accéder à Roland-Garros en 2023, en m'en donnant les moyens. Même en frappant à la porte d'un petit club, vous avez toutes les raisons d'y croire parce que tout le monde peut y arriver", estime-t-il.

Sébastien Thorré va arbitrer, à l'instar de sept autres normands, pour la deuxième année de suite sur les courts parisiens, du lundi 20 mai, début des qualifications, au mardi 4 juin, début des quarts de finale. Il reste à la disposition des joueurs et autres personnes qui désirent découvrir l'arbitrage : "Le plaisir et l'envie de transmettre, pour moi c'est le plus important."

Sébastien Thorré, arbitre de tennis d'Argentan, est juge de ligne à Roland-Garros cette année.

Contact : sebthor61@yahoo.fr