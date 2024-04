Près de Cherbourg. Colis suspect : une école confinée, un périmètre de sécurité mis en place

Un sac à dos a été retrouvé, mardi 9 avril vers 12h30, dans un bus alors qu'il circulait au niveau de la rue Gambetta et de la Place des Résistants à Tourlaville, commune déléguée de Cherbourg-en-Cotentin. Il était considéré comme un colis suspect.

Un périmètre de sécurité de 100 mètres

D'importants moyens de sécurité et de secours ont été engagés sur les lieux. Au moins neuf sapeurs-pompiers en provenance des casernes de Cherbourg et Tourlaville, des policiers et une équipe de déminage ont été mobilisés. Un périmètre de sécurité de 100 mètres a été mis en place, une école primaire et maternelle avec environ 300 enfants a été confinée. L'alerte a finalement été levée en début d'après-midi.

