80e D-Day. Les commerces du Calvados s'activent avant l'arrivée des touristes

Depuis octobre dernier et sur l'initiative de la Chambre de commerce et d'industrie du Calvados, les différents commerçants du département peuvent se former en anglais et en histoire à l'approche du 80e anniversaire du Débarquement. Un projet pour se préparer à l'accueil de plusieurs milliers de touristes en provenance de France mais aussi de l'étranger. Pour l'anglais, c'est l'institut de formation Scholar Fab qui s'en charge. "On fait du sur-mesure en fonction des besoins et du niveau des commerçants", explique Valentine France, chargée de mission. Un projet déjà en place lors du 75e D-Day, mais approfondi avec "une formatrice qui se déplace dans les entreprises, précise Valentine France. Généralement, il y a plusieurs cours et les séances durent deux heures". Des commerces de toutes tailles ont répondu à l'appel, comme l'enseigne E.Leclerc à Bayeux, "qui a formé l'ensemble de son personnel de caisse".

"Avec le livret en anglais

sous les yeux, ça nous rassure"

Pour conserver une trace de ces formations, mais aussi pour permettre à ceux qui manquent de temps, la CCI propose dans un kit de communication un lexique papier d'une dizaine de pages, en anglais, allemand, espagnol et italien. Il reprend toutes les phrases de l'accueil des touristes avec un focus restaurant, hôtel, magasin de prêt-à-porter et même taxi. Pour Erika Delaune, gérante de la boutique Les Caencaens dans le centre-ville, c'est un vrai plus : "Je ne suis pas une experte en anglais. Comme tout le monde je me débrouille, mais avec le livret sous les yeux, ça nous rassure et ça montre aux touristes que l'on fait les efforts."

La CCI propose également de sensibiliser sur "les rappels historiques et sur l'accueil interculturel des touristes étrangers" avec un autre guide papier. Développé par la Région Normandie et le Comité régional du tourisme Normandie Tourisme, cet "essentiel" est nécessaire pour les commerçants, comme le raconte Erika Delaune : "Ça fait partie de notre histoire, on doit continuer à la transmettre. On ne remplacera jamais les musées mais, à notre échelle, on peut aussi guider nos touristes vers certains lieux en fonction de ce qu'ils ont envie de découvrir. Et dans ce guide, il y a tout pour le permettre."

Faire perdurer la mémoire avant tout

Si aujourd'hui la mémoire a pris un côté festif, pour la majorité des professionnels du tourisme, célébrer la liberté c'est aussi l'occasion d'être à l'unisson pour ne pas oublier "nos anciens". Pour Aline Surget, vendeuse dans la boutique de souvenirs Overlord à Arromanches-les-Bains, "malheureusement, la nouvelle génération a moins de connaissances sur le sujet. C'est aussi à nous, commerçants, d'expliquer ce qu'il s'est passé il y a 80 ans".

Et pour la plupart des commerçants, l'association de ce dispositif avec les célébrations du 80e D-Day, "c'est un prétexte pour refaire une mise à niveau". Comme ils le rappellent, le tourisme de mémoire, c'est toute l'année : "C'est juste que les grands anniversaires amènent automatiquement plus de touristes."

Désormais, les commerçants peuvent continuer leur préparation en décorant leurs locaux aux couleurs de l'événement. Certains vont pouvoir s'y atteler avec les kits de communication fournis par la CCI.