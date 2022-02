Marcus Gram, artiste de Hip-Hop caennais

Le Hip-Hop, est-ce votre style de musique ?

“Cela fait déjà dix ans que je me bats pour cette musique, pour la représenter au maximum. Après un premier album intitulé En mission pour mes anges, cet été est sorti Symphonie lyricale. C’est une symphonie de mots et de textes qui s’enchaînent et d’idées surtout.”

Votre second album est-il à la hauteur de vos espérances ?

“C’est simple. C’est mon troisième enfant. Je le trouve beaucoup plus abouti au niveau de la musique et du contenu, des thèmes. Je pense que sur de nombreux titres, beaucoup de ceux qui n’aiment pas le hip-hop pourraient s’y retrouver.”

Quels sont les thèmes que vous abordez?

“La paix, le savoir, la culture. Je ne vais pas me forcer à écrire sur un thème précis. Le hip-hop reste une musique contestataire. J’aime bien dire que c’est du journalisme urbain.”

C’est un CD que vous avez autoproduit?

“Oui, c’est un choix personnel. On travaille en famille, entre potes. C’est le moyen d’expression que j’ai pris pour m’exprimer sans être formaté.”



