Val-de-Reuil. Trois policiers blessés après un refus d'obtempérer

Trois policiers ont été blessés dans la nuit de lundi 1er à mardi 2 avril à Val-de-Reuil, dans l'Eure, alors qu'ils tentaient d'arrêter un automobiliste.

Vers 2h30 du matin, un premier équipage de police avait d'abord essayé de contrôler un véhicule qui avait éteint ses phares à la vue de la voiture des forces de l'ordre. Le conducteur a refusé d'obtempérer, indique à l'Agence France Presse une source policière.

Il fonce sur la voiture à 90km/h

Un second véhicule de police, arrivé en renfort, s'est alors placé en travers pour tenter de ralentir le fuyard. Ce dernier tout de même continué sa route et a foncé sur la voiture des policiers, à environ 90km/h. Les policiers présents à l'intérieur ont dû être désincarcérés. En état de choc, ils s'en sont tirés avec des contusions et se sont vus prescrire chacun cinq jours d'Incapacité temporaire totale (ITT).

Le suspect, lui, a pris la fuite en courant.

Marc-Antoine Jamet, maire de Val-de-Reuil, a fait part sur le réseau social X de sa "solidarité totale" avec les policiers, réclamant une "sévérité totale avec tous les délinquants".

