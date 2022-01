Les dessins du grand Fragonard

Une exposition très riche. Comme nous l'a souligné Patrick Ramade, le directeur du musée, 'le grand intérêt, c'est d'avoir un ensemble de près de 100 dessins de Fragonard qui permet de parcourir toute sa carrière et de voir ses différents styles, ses centres d'intérêts, tout ce qu'il a voulu conserver en faisant un petit croquis dans ses carnets. Et on pénètre dans l'intimité de l'artiste et du créateur. On l'accompagne en Italie car beaucoup de ses dessins sont liés à ce pays, des paysages, des oeuvres d'art qu'il a pu observer.»



Liberté et sensualité

Malgré de nombreuses distinctions, Fragonard, qui a vécu sous la Révolution et l’Empire, a travaillé pour une clientèle qu’il va choisir. “Homme du 18e siècle, qui aime la sensualité, la femme, il va vouloir préserver sa liberté. Il a terminé sa vie comme un des responsables du musée du Louvre.” Cette exposition retrace cette vie extrêmement variée. C’est à voir au musée des Beaux-Arts de Caen, au Château. Tel: 02 31 30 47 70.



Galerie photos