Pâques. Où chasser les œufs dans le Calvados ?

La chasse aux œufs, c'est le rendez-vous incontournable de Pâques. Nous vous proposons quelques endroits pour un moment familial.

Aidez l'inspecteur Lapin à Mondeville

La grande chasse aux œufs dans le bois de Claquet, c'est samedi 30 mars. Les enfants jusqu'à 11 ans pourront découvrir deux parcours différents. Pour les plus petits, il faudra aider l'inspecteur Lapin à retrouver les œufs de couleurs et, pour les plus grands, résoudre des énigmes. Gratuit. Rendez-vous à partir de 10h30.

Dans un verger du pays d'Auge

Le domaine familial Dupont ouvre ses portes aux petits comme aux grands, le samedi 30 mars à 15h à Victor-Pontfol. Pour partir à la chasse aux œufs dans le verger, il suffit de répondre à un quiz. Une dégustation de jus de pomme et une petite surprise attendront les enfants à la fin de l'activité. Tarifs : 5 à 15€. Inscription obligatoire au 02 31 63 24 24.

Le château de Canon festoie

Le château de Canon est en fête pendant trois jours. Du samedi 30 mars au lundi 1er avril, les enfants sont invités à une grande course aux chocolats de Pâques. Ateliers, visite contée, mini-jeux de piste, enquête… Une façon originale de partir à la chasse aux œufs. Tarifs : 7 à 13€, pass famille 38€, gratuit pour les moins de 5 ans.

Une chasse au zoo de Jurques

Le lapin Charly a déposé dans le zoo de Jurques douze objets en rendant visite aux animaux. A vous de les retrouver pendant le week-end de Pâques, du samedi 30 mars au lundi 1er avril pour remporter des chocolats. Tarifs : 14,50 à 20,50€, gratuit pour les moins de 3 ans.

A Honfleur

Dimanche 31 mars, de 14 à 18h, L'Outlet de Honfleur propose une grande activité autour de Pâques, réservée aux enfants.

A la Colline aux oiseaux

Samedi 6 avril, de 11h à 17h, le Secours Populaire organise à la Colline aux oiseaux une chasse aux œufs solidaire, avec de nombreuses animations tout au long de la journée. Informations au 02 31 06 22 50. Le permis de chasse sera vendu 3€ au profit de la solidarité internationale.

Dans la forêt d'Ifs

C'est la troisième édition pour cette chasse aux trésors organisée par le Comité des fêtes d'Ifs le samedi 20 avril, de 13h30 à 17h30, dans la forêt d'Ifs. L'animation est réservée aux enfants de la commune âgés de 3 à 9 ans. Inscription obligatoire avant le mercredi 17 avril en téléchargeant le bulletin d'inscription sur www.ville-ifs.fr.