Le CHU de Caen hors la loi avec ses internes

Selon une enquête nationale réalisée l’été dernier, 20% des internes des hôpitaux ne prennent pas leur "repos de sécurité après 24 heures de présence à l’hôpital", en opposition avec loi de 2002 qui l’impose. Les établissements hospitaliers, comme le CHU de Caen, ferment les yeux.

86% des internes en chirurgie !

Selon les auteurs de cette enquête réalisée par l'InterSyndicat National des Internes des Hôpitaux, "il existe de fortes disparités". Ainsi, le vice-président de l'ISNIH constate que "s’il n’y a aucune irrégularité au service anesthésie-réanimation du CHU de Caen, 86% des internes ne prennent pas leur repos de sécurité obligatoire au sein des services de chirurgie"!

Autrement dit, il est fréquent que des internes, ces étudiants de médecine incorporés aux hôpitaux au cours de leur 7e année d’études, demeurent en service après une journée de travail de dix heures suivie d’une garde de quatorze heures. Alarmant pour les patients... "C’est avant tout culturel, explique un interne. La hiérarchie et l’environnement nous imposent l’idée que, si on ne tient pas la cadence, on n’atteindra jamais notre objectif : devenir chef de clinique."

Près de 15 % des internes interrogés reconnaissent avoir déjà commis des erreurs médicales dues à ce surmenage...