Normandie. Une star internationale pour l'ouverture du festival Jazz en Ouche

Le festival Jazz en Ouche revient du jeudi 11 au dimanche 14 avril à L'Aigle, où il est né, mais aussi dans d'autres communes alentour. Ce festival a façonné sa réputation en offrant des concerts à des prix accessibles, mais aussi grâce à la découverte de nombreux styles de musique issus du jazz et des musiques du monde. Une star internationale ouvrira le festival : Barbara Hendricks et son blues band seront jeudi 11 à 20h30 à la salle Risle-en-Scène, alors qu'une expo sur l'odyssée du jazz sera présentée jusqu'au dimanche 14 à la mairie de L'Aigle. Un concert est programmé avec Breath puis avec the Buttshakers le vendredi 12, à 20h30, au Silo à Verneuil-sur-Avre. Samedi 13, retrouvez une conférence suivie d'un concert à 10h à la mairie de L'Aigle, du théâtre avec "Raconte-moi le jazz" à 15h à Risle-en-Scène, une initiation au swing et un bal à partir de 19h30 à la salle des fêtes d'Aube. Dimanche 14 à Risle-en-Scène, un concert de l'école de musique à 13h30 sera suivi à 16h du concert de Kaz Hawkins.

Pratique. Réservation sur ville-laigle.fr.