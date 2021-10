Centre commercial Saint-Sever : un lifting à 4 millions d’euros

Des plafonds d’un blanc étincelant, des couleurs “tendance” - framboise, chocolat ou orange -, un logo modernisé et même une zone de rechargement pour véhicules électriques : le centre commercial Saint-Sever a fait fort pour redonner un coup de jeune à son image. Coût de l’opération : 4 millions d’euros (dont un pour les parkings) déboursés par le groupe Unibail Rodamco, également propriétaire des Docks 76. “Le groupe veut des centres de niveau quatre étoiles”, explique Philippe Varin, le directeur des lieux.



“Fiers de la rive sud”

Pour “relooker” Saint-Sever, Unibail a fait appel au designer de renom Saguez & Partners. C’est la première fois que le centre, construit en 1978, modernise entièrement son image. “On s’est dit que si l’on ne faisait rien, on allait chuter”, confie le patron du centre. La crise, à Saint-Sever, s’est faite sentir, faisant baisser l’activité de près de 5 % en 2009.

“Ces travaux nous permettent d’affirmer notre côté “village en centre-ville”. Nous modernisons toute notre signalétique tout en développant les espaces verts et les zones de détente. Ainsi, les petits manèges à pièce pour les enfants disparaîtront. On va leur proposer des aires de jeux gratuites, avec des écrans”. Objectif : que les Rouennais aient envie d’y flâner. Car ici, 31 % des visiteurs ne sont “que” des piétons, traversant le centre pour se rendre à un autre endroit de la rive gauche.

Dans cette vaste opération, le centre Leclerc, qui occupe 22 % des lieux, a mis la main à la poche, comprenant que son intérêt passait par un centre plus attractif.

“Nous voulons être modernes tout en restant populaires”, précise Philippe Varin. “Nous sommes fiers de faire partie de la rive sud et d’accompagner l’aménagement de ce quartier”.