Pourquoi Rouen remplace son éclairage

“Fin 2012, à la fin du programme, on aura posé au total 10 800 nouveaux luminaires dans la ville”, détaille Christian Lancelin, patron de Citeos Rouen, basée à Grand-Couronne, la société chargée, entre autre, de la réfection de l’éclairage public rouennais. En janvier et février derniers, ce sont des ampoules leds qui ont fleuri sur la place du Vieux Marché, comme ce fut le cas sur la place de l’Hôtel de Ville.



Commandée à distance

“Les leds ne sont adaptées qu’aux squares et aux places, pas encore aux rues. Nous avons réalisé des tests qui ne se sont pas avérés concluants”, explique le chef d’entreprise. Prochainement, la place de la Pucelle devrait elle aussi être éclairée avec ces luminaires ultre-basse consommation.

En revanche, dans le reste de la ville, les lampadaires nouvelle génération sont équipés d’ampoules aux iodures métalliques.

Fini l’éclairage orange des années 80, la lumière moderne est blanche, “a un meilleur rendu des couleurs, consomme beaucoup moins et est directionnelle, donc limite les pollutions lumineuses”. Car les vieilles boules, encore présentes dans certaines zones de la ville, ont une fâcheuse tendance à éclairer le ciel...

L’ensemble permet à Rouen d’économiser 30 % d’énergie, une baisse que Citeos a répercuté dès 2007 sur la facture d’éléctricité adressée à la Ville, cette dernière déboursant actuellement 800 000 € par an pour s’éclairer.

Grâce à un système électronique commandable sur chaque lampadaire ou à distance, l’entreprise adapte l’éclairage en fonction des besoins. “Vers deux heures du matin, on diminue l’intensité, sauf à certains endroits, comme au-dessus des passages piétons”, indique ainsi Christian Lancelin. Une idée lumineuse.