Grentheville. Vous avez besoin de sanitaires, radiateurs, luminaires ? Une vente originale pour les sauver de la benne !

Stéphanie Paly, co-gérante de la société Plateau circulaire, à Grentheville, près de Caen.

Le Plateau circulaire, c'est quoi ?

"C'est une plateforme de matériaux de réemploi à destination des professionnels de la construction. On fournit des bailleurs sociaux, des collectivités, etc. Par exemple, on a un partenariat avec Caen la mer habitat sur des logements sociaux qui vont être démolis au Chemin Vert. On évite un maximum de déchets sur les parquets, des chaudières ou encore de la pierre de Caen."

Vous organisez une vente de matériaux pour les particuliers jusqu'au samedi 9 mars. Que peut-on y trouver ?

"Les matériaux que l'on a en stocks très importants, à savoir les sanitaires, les radiateurs fonte, les blocs-portes, du bois et des isolants. On a aussi des gisements de matériaux électriques comme les luminaires ou des disjoncteurs que l'on ne peut pas vendre pour des constructions collectives car les quantités ne sont pas suffisantes."

Pour ceux qui font des travaux

à la maison, c'est le bon plan...

"Oui, on permet à des matériaux de ne pas finir à la benne. C'est aussi intéressant financièrement. Les clients ne vont pas trouver des blocs-portes à 40€ mais on est 20% moins cher qu'un produit neuf pour une qualité équivalente. Un radiateur fonte va couter 40% moins cher qu'un neuf."

Y a-t-il un marché à conquérir ?

"Oui, c'est un passage obligatoire dans la construction. Il faut arrêter de tout jeter. Le réemploi permet de limiter l'extraction des matières premières qui se raréfient. On a l'ambition d'être fournisseur normand pour des clients normands. On relocalise l'économie des matériaux de construction."