Près de Vire. Un feu de garage se propage à la maison

Une maison a brûlé samedi 2 mars vers 12h50 à Saint-Manvieu-Bocage près de Vire. L'habitation, de type longère grande de 120 mètres carrés au sol, est située chemin les Genetets. Il s'agit d'un feu de garage qui s'est propagé au premier étage et à la toiture de la maison.

27 sapeurs-pompiers sont intervenus sur ce sinistre, des centres de secours de Vire, Saint-Sever, Pont-d'Ouilly et Sourdeval. Cinq engins incendies, une échelle aérienne et deux véhicules de commandement ont été mobilisés aussi. Le feu a été éteint grâce à trois lances. Les pompiers ont ensuite déblayé le site et ont réalisé une reconnaissance. Il n'y a pas de victime.