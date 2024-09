Vire. Incendie d'un hangar agricole abritant 90 tonnes de fourrage et 50 bovins 

À Vire, dans l'ancienne commune de Roullours, un feu a pris dans un hangar agricole. À l'intérieur, 90 tonnes de fourrage étaient stockées et 50 bovins se trouvaient également sur place. Les animaux ont été évacués avant l'arrivée des secours, qui sont venus en nombre, avec pas moins de 27 sapeurs-pompiers et six véhicules. Trois lances à eau ont été utilisées : une pour le feu lui-même et deux pour éviter la propagation de l'incendie. Le feu était encore sous surveillance samedi 21 septembre au matin. Une personne a été évacuée vers l'hôpital de Vire pour de légères brûlures.