Margueray. 20 veaux morts dans un feu de bâtiment agricole

Un feu de bâtiment agricole a eu lieu, mercredi 21 août vers 23h30 à Margueray, près de Villedieu-les-Poêles dans la Manche. Un bâtiment d'élevage de vaches s'est embrasé. Il contenait aussi du fourrage et du matériel agricole. Il n'y a pas de victime humaine. 20 veaux sont morts dans les flammes, six ont été mis en sécurité, blessés, et 70 bovins sont indemnes.

Dans ce bâtiment de 2 800m2, 500m2 ont brûlé et se sont effondrés, entraînant l'effondrement d'une autre partie de 500m2. 1 800m2 ont été sauvés, dont la salle de traite. Il n'y a pas de chômage technique dans l'exploitation.

De nombreux moyens mobilisés

28 pompiers sont intervenus, avec deux fourgons pompe-tonne, un camion-citerne grande capacité, une motopompe remorquable, une ambulance et un infirmier, un véhicule d'appui et de soutien, un chef de groupe et un vétérinaire. Ils ont arrosé les flammes puis commencé à déblayer. Ils y travaillaient encore à 6h37, jeudi 22 août.