Seine-Maritime. Les pompiers sont intervenus à Eu pour un trou en formation, aucune personne n'a été blessée

Une intervention peu commune. Mardi 27 février, les pompiers se sont rendus à Eu en Seine-Maritime, vers 13h30 au niveau de la rue Ambroise pour un trou en formation de 0,4m environ. Aucune personne n'a été blessée et aucune habitation n'a été évacuée.

Arrivés sur les lieux, ils ont constaté une excavation d'une dimension d'1,5m de profondeur et de 2m de diamètre en partie basse. Au total, 12 sapeurs-pompiers dont l'unité de sauvetage d'appui et de recherche (USAR) ont été mobilisés. Un périmètre de sécurité a été installé et un bureau de recherches géologiques et minières s'est rendu sur place.